Партия «Новые люди» представила своего кандидата на довыборах в горсовет Белгорода

Борислав Бочаров - кандидат от «Новых людей», член Совета молодых адвокатов, секретарь белгородского местного отделения партии «Новые люди». Фото: партия "Новые люди"

В Белгороде в сентябре пройдут довыборы в Городской совет депутатов по округу № 10. Накануне своего кандидата представила партия «Новые люди». Она выдвинула юриста, президента Федерации экстремальных видов спорта и руководителя проекта «Голос города» Борислава Бочарова.

Кандидат от «Новых людей» — член Совета молодых адвокатов, секретарь белгородского местного отделения партии «Новые люди». Курирует работу общественной приёмной партии и помог уже более чем 500 жителям Белгорода. Чаще всего к нему обращались по вопросам ЖКХ, социальных льгот и за юридическими консультациями.

Фото: партия "Новые люди"

Также Борислав Бочаров является президентом Федерации экстремальных видов спорта Белгородской области. Под его руководством проходят регулярные тренировки и соревнования для подростков. В турнирах, организованных федерацией, приняли участие уже 350 спортсменов.

С недавнего времени Борислав Бочаров руководит проектом по развитию уличной культуры «Голос города» партии «Новые люди». В разных районах города появляются специальные сцены, на которых могут выступить молодые музыканты, вокалисты и поэты. За время работы проекта состоялись десятки квартирников и фестивалей, в них приняли участие 250 исполнителей, а суммарный охват зрителей составил почти 5 тысяч человек.

Фото: партия "Новые люди"

«Все эти направления я продолжу развивать вне зависимости от результатов выборов. Вместе с тем официальный статус депутата поможет вывести работу на новый, более масштабный уровень. Спасибо "Новым людям" за доверие. Для меня главное — белгородцы. Хочу, чтобы каждый житель мог получить квалифицированную юридическую помощь, чтобы у молодёжи появлялись новые возможности развиваться, пробовать себя в творчестве и спорте», — рассказал Борислав Бочаров.