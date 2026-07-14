Белгородские горняки объединились на семейном спортивном празднике

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел масштабный семейно-спортивный фестиваль для сотрудников и их семей. Мероприятие посвятили 65-летнему юбилею предприятия, а его главная цель — сплотить коллектив, вовлечь коллег в активный образ жизни и поддержать популяризацию здоровья на производстве.

В фестивале приняли участие сотрудники разных поколений и их близкие: на площадке встретились ветераны комбината, молодежь и дети.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

Это был по-настоящему семейный день, где удалось пообщаться в неформальной атмосфере, поболеть друг за друга и зарядиться командным настроем.

Программа включала семейные эстафеты, уличную атлетику, дартс, перетягивание каната, а для детей работали мастера анимации, аттракционы, творческие мастер-классы и аквагрим. Важно, что к участию в соревнованиях приглашали всех желающих — вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

После напряженных, но веселых стартов победителей и призеров ждали медали и призы.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

В семейной эстафете сильнейшей стала команда «СикСевен» — семья Сергея и Марии Ивановых. В перетягивании каната выиграли «Рудник», а лучшие результаты в уличной атлетике у команды автотранспортного цеха среди мужчин и у сборной «Победа» — среди смешанных команд. В дартсе отличились Дмитрий Манжилей и Елена Попова.

Кульминацией стал футбольный матч с участием руководителей и сотрудников: «Генштаб» против «Комбатов». Победили «Комбаты», но главными стали командный дух и поддержка трибун.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

— Чувствуется, что мы действительно одна команда. Руководители участвовали наравне со всеми, поддерживали — это очень объединяет и создает отличное настроение! — поделилась впечатлениями Дарья Катаржнова, специалист цеха железнодорожного транспорта СГОКа.

На празднике также вручили знаки ГТО — для многих это стало личным достижением и еще одним поводом для занятий спортом.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

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