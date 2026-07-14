Женщина ранена при атаке дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области

Дальнейшее лечение пострадавшая продолжит в больнице Белгорода Фото: "КП" Архив.

Вооруженные силы Украины атаковали шесть населенных пунктов в четырех муниципалитетах Белгородской области. Пострадала мирная жительница. По дробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

В Шебекино при взрыве беспилотника женщина получила осколочные ранения плеча и ноги. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшую в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказанной помощи белгородку переведут во вторую городскую больницу в Белгород, где она продолжит лечение.

После детонации еще нескольких FPV-дронов в городе повреждены два грузовых и пять легковых автомобилей. Одна из легковушек загорелась – пожар оперативно ликвидировали. Также произошло возгорание грузовой машины – пожарные расчеты его устранили. В селе Мешковое Шебекинского округа в результате удара FPV-дрона повреждены остекление и входная группа объекта торговли. В селе Белянка из-за атаки беспилотника загорелась крыша частного дома – пожар потушили. Также повреждена надворная постройка.

В поселке Октябрьский Белгородского округа вследствие удара дрона повреждена ГАЗель.

В поселке Ракитное после атаки FPV-дрона осколками посечен легковой автомобиль.

В селе Косилово Грайворонского округа из-за детонации дрона в административном здании на территории предприятия разбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.