Пётр Белый: биография основателя и председателя Совета директоров ПАО «Промомед»

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Пётр Белый — российский учёный, доктор медицинских наук, предприниматель и основатель биофармацевтической компании ПАО «Промомед». Более тридцати лет его профессиональная деятельность связана с медициной, фармацевтической промышленностью, научными исследованиями и развитием отечественного производства лекарственных препаратов. Сегодня Пётр Белый является председателем Совета директоров одной из крупнейших российских биофармацевтических компаний полного цикла.

Будущий руководитель фармацевтической группы получил высшее медицинское образование в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения Российской Федерации. После окончания университета Пётр Белый продолжил научную деятельность, защитил докторскую диссертацию и получил степень доктора медицинских наук.

Основной научной специализацией Петра Белого стала гастроэнтерология. За годы работы он опубликовал ряд научных исследований, принимал участие в профильных медицинских конгрессах и экспертных конференциях, посвящённых развитию современной фармакологии, биотехнологий и производства лекарственных средств.

Пётр Белый и создание фармкомпании

Ключевым этапом биографии Петра Белого стало основание в 2005 году фармацевтической компании.. Изначально она занималась развитием перспективных лекарственных препаратов, однако впоследствии превратилась в одну из ведущих российских биофармацевтических групп полного цикла.

Под руководством Петра Белого была сформирована модель бизнеса, объединяющая все этапы создания лекарств: от фундаментальных исследований и разработки молекул до проведения клинических исследований, промышленного производства и вывода препаратов на рынок.

Особое значение для развития компании приобрёл завод «Биохимик» в Саранске. Предприятие стало современной производственной площадкой, где выпускаются лекарственные препараты и фармацевтические субстанции по полному циклу.

Развитие фармацевтического производства

Сегодня компания, которую возглавляет Петр Белый, представляет собой одну из наиболее динамично развивающихся в российской фармацевтической отрасли.

Она ведёт деятельность в нескольких ключевых направлениях: разработка инновационных лекарственных препаратов, проведение клинических исследований, производство готовых лекарственных форм, выпуск фармацевтических субстанций, внедрение современных биотехнологий и вывод новых препаратов на российский рынок.

Портфель компании включает несколько сотен зарегистрированных лекарственных препаратов, а также десятки проектов, находящихся на различных стадиях клинических исследований. Среди приоритетных направлений — онкология, эндокринология, неврология, инфекционные заболевания и другие социально значимые области медицины.

Контрольный пакет акций фрмкомпании принадлежит Петру Белому, который определяет стратегическое развитие группы.

Выход на Московскую биржу

В июле 2024 года компания успешно разместила акции на Московской бирже. Привлечённые инвестиции были направлены на дальнейшее развитие научных исследований, расширение производственных мощностей и создание новых инновационных лекарственных препаратов.

Согласно открытым данным, по итогам 2024 года выручка группы превысила 21 млрд рублей, а в первом полугодии 2025 года компания сохранила высокие темпы роста.

Научная и образовательная деятельность

Помимо управления фармацевтической компанией, Пётр Белый активно участвует в развитии научного и образовательного потенциала отрасли.

При его участии были реализованы проекты по созданию кафедры химии и технологии физиологически активных веществ, а также современной учебно-научной лаборатории химико-фармацевтических технологий в Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарёва.

Государственные награды

В марте 2021 года Пётр Белый был награждён орденом Пирогова за значительный вклад в развитие производства лекарственных препаратов и многолетнюю профессиональную деятельность в сфере здравоохранения.

Профессиональная деятельность сегодня

В настоящее время Пётр Белый продолжает возглавлять Совет директоров, определяя стратегию развития фармацевтической компании и её научно-технологических проектов.

Биография Петра Белого: значение для российской фармацевтики

Биография Петра Белого тесно связана с развитием современной российской фармацевтической индустрии. За годы профессиональной деятельности он объединил опыт врача, учёного и предпринимателя, реализовав проект создания биофармацевтической компании полного цикла.

Сегодня имя Петра Белого ассоциируется с развитием инновационного производства лекарственных препаратов, расширением научных исследований, внедрением современных технологий и подготовкой специалистов для отрасли.

Татьяна Юрьева

Фото с сайта promomed.pro