132 беспилотника ВСУ ударили по 41 населенному пункту Белгородской области

В поселке Октябрьский поврежден грузовик. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В десяти муниципалитетах Белгородской области 69 населенных пунктов атаковали ВСУ 16 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

Со стороны Украины 43 снаряда и 132 беспилотника нанесли удары по двум городам, восьми поселкам, 28 селам и трем хуторам.

В селе Головчино повреждена линия электропередачи. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ранен один человек. Повреждены 13 домов (один – МКД), девять машин, три социальных объекта, два грузовика, два предприятия, два объекта инфраструктуры, техническое сооружение, «ГАЗель», хозпостройка, линия электропередачи, коммерческий объект и газовая труба.

В селе Вознесеновка повреждена газовая труба. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 июня перехвачен и уничтожен 301 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.