Мужчина ранен в результате атаки ВСУ по белгородскому Шебекино

Мужчину с осколочным ранением спины на «скорой» везут в городскую больницу №2 Белгорода. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Пять муниципалитетов Белгородской области находятся под ударом ВСУ 22 июня. Пострадал мирный житель. Об этом сообщает оперштаб региона.

В городе Шебекино беспилотник взорвался на территории предприятия. Мужчину с осколочным ранением спины на «скорой» везут в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки осколками посечены две машины.

При атаке второго FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа поврежден частный дом, в селе Ржевка – машина, в городе Грайворон – частный дом, в Валуйском округе в селе Долгое - объект инфраструктуры, поселке Ракитное – коммерческий объект, в поселке Борисовка - крыша технического помещения.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 июня перехвачен и уничтожен 301 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.