Женщина ранена при ударе ВСУ по белгородскому городу Грайворон

В селе Ивановская Лисица от атаки дрона повреждены два автомобиля, трактор и забор частного дома. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Грайворонский округ подвергся ударам со стороны ВСУ 22 июня. Пострадала мирная жительница. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В городе Грайворон женщина получила ранения грудной клетки, плеча и ног. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Грайворонскую ЦРБ.

В селе Ивановская Лисица от атаки дрона повреждены две машины, трактор и забор частного дома.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 июня перехвачен и уничтожен 301 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.