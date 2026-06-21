ВСУ атаковали 72 населенных пункта Белгородской области за сутки

От ударов ВСУ повреждены частные дома и МКД, транспорт и объекты инфраструктуры Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 206 беспилотников и порядка 40 боеприпасов. Под удары противника попали 72 населенных пункта в 13 муниципалитетах. Пострадали шесть человек. О последствиях сообщили в Оперативном штабе региона.

В Белгородском округе повреждены три частных дома и МКД, грузовик, техническое помещение. Также сгореди частный дом и объект торговли.

В Борисовском округе повреждены МКД и хозпостройка.

В Валуйском округе поврежден частный дом.

В Вейделевском округе повреждены автомобиль и административное здание предприятия.

В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка при детонации дрона ранен мужчина, его госпитализировали в больницу Белгорода. На месте атаки повреждены автобус и частный дом.

В Грайворонском округе от детонации дрона ранен боец «Орлана», мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Повреждены четыре частных дома, три автомобиля, два объекта инфраструктуры и административное здание. Еще одно административное здание сгорело.

В Губкинском, Ивнянском, Корочанском округах обошлось без последствий.

В Краснояружском округе поврежден автобус.

В Ракитянском округе в Ракитном в результате атаки дрона на коммерческий объект ранен мужчина. Еще один мирный житель пострадал при детонации дрона на территории коммерческого объекта в поселке Пролетарский. В обоих случаях госпитализация не потребовалась. Повреждены навес коммерческого объекта, две легковушки и грузовик объект инфраструктуры.

В Шебекинском округе в районе села Чураево от атаки FPV-дрона на грузовик ранен водитель, мужчина госпитализирован. В Шебекино в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина – госпитализация не потребовалась. Вчера в больницу обратились мужчина и женщина, пострадавшие при детонации дрона в селе Новая Таволжанка 19 июня – госпитализация не потребовалась. Повреждены 4 частных дома, надворные постройки, инфраструктурный объект, автобус, трактор, шесть грузовиков и десять легковушек, производственное помещение предприятия.

В Яковлевском округе поврежден автомобиль, фасад и остекление МКД, а также частично огнем повреждена одна квартира.