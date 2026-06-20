Три человека ранены при атаках беспилотников ВСУ в Белгородской области

В результате атак повреждены частные дома, транспорт, коммерческие объекты Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали еще 12 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области 20 июня. Ранены три мирных жителя. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

В поселке Ракитное FPV-дрон нанес удар по коммерческому объекту. Мужчина получил минно-взрывную травму. Врачи второй городской больницы в Белгороде оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. На месте атаки повреждены грузовик, легковушка и навес.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа в результате взрыва беспилотника на территории коммерческого объекта мужчина получил осколочное ранение плеча. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в районную больницу. При детонации осколками посечен автомобиль.

В городе Шебекино от удара FPV-дрон по машине мужчина получил акубаротравму. Бригада скорой помощи транспортировала пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. После оказанной помощи мужчина продолжит лечение в амбулаторных условиях. Транспортное средство повреждено.

После детонации второго беспилотника в Шебекино поврежден объект инфраструктуры. В селе Маломихайловка Шебекинского округа после атаки дрона пробита кровля производственного помещения на территории предприятия.

В поселке Яковлево от удара БПЛА разбиты стекла и посечен кузов автомобиля.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа из-за детонации FPV-дрона загорелась крыша частного дома. Пожарыные расчеты оперативно ликвидировали горении. В селе Смородино от удара дрона в частном доме выбило окна, посечены крыша и забор. В селе Головчино при детонации FPV-дрона повреждены две машины. В селе Санково в результате атаки БПЛА разбиты окна частного дома.

В селе Отрадное Белгородского округа в результате детонации дрона посечены навес и забор частного дома. В хуторе Церковный при атаке беспилотника повреждены кабина и прицеп грузовика.

В селе Долгое Валуйского округа вследствие удара FPV-дрона в частном доме выбиты окна, повреждены крыша, фасад и забор.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.