Больше 200 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Уничтожено несколько домов и транспортных средств Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 74 населенных пункта в 15 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 217 беспилотников и не менее 27 боеприпасов. О последствиях сообщили в Оперативном штабе региона.

В Алексеевском, Корочанском, Красненском, Прохоровском и Яковлевском округах обошлось без последствий.

В Белгородском округе повреждены три частных дома, МКД, два легковых и грузовой автомобили, хозпостройка, еще две надворные постройки сгорели.

В Борисовском округе поврежден легковой автомобиль.

В Валуйском округе повреждены частный дом и машина.

В Волоконовском округе вчера вечером в районную больницу обратился мужчина, получивший осколочное ранение грудной клетки от детонации дрона в хуторе Екатериновка, госпитализация не потребовалась. Повреждены два частных дома, сгорел автомобиль.

В Грайворонском округе в селе Головчино при отражении атаки дрона ранен боец «Орлана», мужчина госпитализирован. Повреждены три автомобиля, шесть частных домов, хозпостройка, социальный и коммерческий объекты, нежилое помещение и объект инфраструктуры.

В Краснояружском округе повреждены две легковушки и КамАЗ, социальный объект и объект инфраструктуры на территории предприятия, уничтожены четыре частных дома.

В Новооскольском округе повреждены два частных дома и легковой автомобиль.

В Ракитянском округе повреждены три частных дома, коммерческий объект, хозпостройка, грузовой и легковой автомобили, административный корпус предприятия, линия электропередачи.

В Старом Осколе повреждены семь автомобилей, остекление в МКД, входная группа коммерческого объекта.

В Шебекинском округе в Шебекино в результате удара дрона по грузовику ранен водитель, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. В округе повреждены шесть грузовиков, ЛЭП, шесть частных домов, пять легковушек, МКД, складское помещение предприятия, надворная постройка, а также уничтожен микроавтобус.