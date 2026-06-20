Двое мужчин ранены в приграничье Белгородской области от ударов дронов ВСУ

Беспилотники ВСУ атаковали в трех районах Белгородской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 20 июня вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками в трех муниципалитетах Белгородской области. Ранены два мирных жителя. Подробности случившегося сообщили в Оперативном штабе региона.

Недалеко от села Чураево в Шебекинском округе FPV-дрон ударил по грузовику. Водитель транспортного средства получил осколочные ранения лица, плеча, грудной клетки и ног. Бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего во вторую городскую больницу Белгорода. У грузового автомобиля повреждена кабина.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа в результате атаки дрона повреждены окна и крыши частного дома и двух надворных построек.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа из-за детонации беспилотника мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра. Пострадавший самостоятельно обратился в Волоконовскую центральную районную больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. Лечение продолжит в амбулаторных условиях. На месте атаки повреждены окна частного дома и автобус.

В селе Черемошное Белгородского округа в результате взрыва FPV-дрона в частном домовладении осколками посекло фасад.