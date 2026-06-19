Боец «Орлана» ранен во время атаки дрона ВСУ в приграничье Белгородской области

В Октябрьском после атаки БПЛА повреждено несколько автомобилей Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли очередные удары в шести населенных пунктах пяти муниципалитетов Белгородской области. Ранен боец подразделения «Орлан». О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Головчино Грайворонского округа во время отражения атаки украинского дрона боец «Орлана» получил осколочные ранения голени. Врачи Грайворонской центральной районной больницы оказали пострадавшему первую помощь. Для дальнейшего лечения мужчину направили во вторую городскую больницу в Белгород.

После атаки еще нескольких беспилотников в населенном пункте пробита крыша частного дома, также осколками посекло автомобиль.

В поселке Сумовский Ракитянского округа в результате детонации FPV-дрона повреждены фасад и входная группа административного корпуса предприятия.

В поселке Октябрьский Белгородского округа от ударов нескольких FPV-дронов повреждены два легковых и грузовой автомобили, в частном доме и многоэтажке выбило окна. В селе Бессоновка при атаке беспилотника повреждена хозяйственная постройка.

В селе Белянка Шебекинского округа из-за атаки дрона в здании складского помещения на предприятии пробита крыша и посечен фасад.

В поселке Красная Яруга в результате удара FPV-дрона повреждены фасад и окна социального объекта.