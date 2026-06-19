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Политика19 июня 2026 9:09

Больше 270 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Под удары противника попали 74 населенных пункта региона, один человек погиб, семеро ранены
Наталия ИЛЮШНИКОВА
От ударов БПЛА повреждены дома, социальные и коммерческие объекты, транспорт

От ударов БПЛА повреждены дома, социальные и коммерческие объекты, транспорт

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 74 населенных пункта в 16 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 276 беспилотников, 34 снаряда, а также совершил пять сбросов 13 взрывоопасных предметов с БПЛА. Один человек погиб, семеро пострадали, еще двое пострадавших ранее также обратились за медицинской помощью. О последствиях сообщили в Оперативном штабе региона.

Так, в Алексеевском, Губкинском, Ивнянском, Корочанском, Красногвардейском, Новооскольском, Ровеньском и Чернянском округах обошлось без последствий.

В Белгороде вчера за медпомощью обратились мужчина и женщина, пострадавшие в результате детонации БПЛА 17 июня. У обоих диагностированы акубаротравмы, госпитализация не потребовалась.

В Белгородском округе повреждены три квартиры в МКД, здания двух предприятий, шесть легковушек и ГАЗель, хозпостройки.

В Борисовском округе повреждены два автомобиля, два коммерческих объекта и частный дом.

В Валуйском округе повреждены коммерческий объект, частный дом и газовая труба.

В Волоконовском округе в селе Погромец от удара FPV-дрона на автомобиль пострадала мирная жительница. Госпитализация не потребовалась, повреждены две машины.

В Грайворонском округе повреждены три машины, частный дом, техническое помещение на территории соцобъекта, коммерческий объект, объект инфраструктуры на предприятии.

В Краснояружском округе от удара дрона по автомобилю пострадал врач Краснояружской ЦРБ. Женщина продолжает амбулаторное лечение. Повреждены два частных дома, социальный объект, надворные постройки и 11 автомобилей, 5 из которых сгорели, оборудование, корпус предприятия.

В Ракитянском округе в районе села Борисполье в результате удара дрона по автомобилю погиб мужчина. Его сын, находившийся в машине, получил ранения – госпитализация не потребовалась. В селе Русская Берёзовка от атаки дрона пострадала женщина – лечение продолжает амбулаторно. Вчера поздно вечером в больницу обратилась женщина, получившая акубаротравму при детонации FPV-дрона в поселке Пролетарский – госпитализация не потребовалась. Повреждены 15 легковушек, две из которых сгорели, социальный объект, микроавтобус и два грузовика, трактор и два частных дома.

В Шебекинском округе в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно ранен мужчина – госпитализация не потребовалась. От удара еще одного дрона в Шебекино пострадал боец «Орлана» - продолжает лечение амбулаторно. Повреждены четыре частных дома, 18 транспортных средств, 4 коммерческих объекта и МКД.