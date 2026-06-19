Больше 270 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

От ударов БПЛА повреждены дома, социальные и коммерческие объекты, транспорт Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 74 населенных пункта в 16 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 276 беспилотников, 34 снаряда, а также совершил пять сбросов 13 взрывоопасных предметов с БПЛА. Один человек погиб, семеро пострадали, еще двое пострадавших ранее также обратились за медицинской помощью. О последствиях сообщили в Оперативном штабе региона.

Так, в Алексеевском, Губкинском, Ивнянском, Корочанском, Красногвардейском, Новооскольском, Ровеньском и Чернянском округах обошлось без последствий.

В Белгороде вчера за медпомощью обратились мужчина и женщина, пострадавшие в результате детонации БПЛА 17 июня. У обоих диагностированы акубаротравмы, госпитализация не потребовалась.

В Белгородском округе повреждены три квартиры в МКД, здания двух предприятий, шесть легковушек и ГАЗель, хозпостройки.

В Борисовском округе повреждены два автомобиля, два коммерческих объекта и частный дом.

В Валуйском округе повреждены коммерческий объект, частный дом и газовая труба.

В Волоконовском округе в селе Погромец от удара FPV-дрона на автомобиль пострадала мирная жительница. Госпитализация не потребовалась, повреждены две машины.

В Грайворонском округе повреждены три машины, частный дом, техническое помещение на территории соцобъекта, коммерческий объект, объект инфраструктуры на предприятии.

В Краснояружском округе от удара дрона по автомобилю пострадал врач Краснояружской ЦРБ. Женщина продолжает амбулаторное лечение. Повреждены два частных дома, социальный объект, надворные постройки и 11 автомобилей, 5 из которых сгорели, оборудование, корпус предприятия.

В Ракитянском округе в районе села Борисполье в результате удара дрона по автомобилю погиб мужчина. Его сын, находившийся в машине, получил ранения – госпитализация не потребовалась. В селе Русская Берёзовка от атаки дрона пострадала женщина – лечение продолжает амбулаторно. Вчера поздно вечером в больницу обратилась женщина, получившая акубаротравму при детонации FPV-дрона в поселке Пролетарский – госпитализация не потребовалась. Повреждены 15 легковушек, две из которых сгорели, социальный объект, микроавтобус и два грузовика, трактор и два частных дома.

В Шебекинском округе в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно ранен мужчина – госпитализация не потребовалась. От удара еще одного дрона в Шебекино пострадал боец «Орлана» - продолжает лечение амбулаторно. Повреждены четыре частных дома, 18 транспортных средств, 4 коммерческих объекта и МКД.