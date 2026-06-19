Проект «Стойленцы_NEXT» вновь стартует в Старом Осколе

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) проведет в Старом Осколе профориентационную смену «Стойленцы_NEXT» для учеников 6–8-х классов. Проект традиционно пройдет на базе подшефной школы №27 в рамках летнего пришкольного лагеря «Наукоград». Этим летом участниками смены станут около 100 школьников.

В 2026 году смена пройдет в новом формате. В течение девяти дней школьники создадут действующий макет одного из производственных цехов Стойленского ГОКа. Для этого ребята используют подручные и конструкционные материалы, LEGO-совместимые детали, простые электромеханические узлы, элементы 3D-печати и собственные инженерные идеи.

Такой практический формат помогает развивать техническое мышление, навыки командной работы, проектную изобретательность и рациональное конструирование — компетенции, особенно важные для современных инженерных профессий.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

Помимо основной программы, участников ждут экскурсии и образовательные выезды. Школьники посетят лаборатории Старооскольского индустриально-технологического техникума — базового учебного учреждения СГОКа, профильные выставки и музеи. В программе смены также — конкурс рисунков, выпуск школьной газеты, викторины, дебаты, квест-игры, шахматно-шашечный турнир и другие мероприятия.

— Для нас важно, чтобы школьники Старого Оскола уже в подростковом возрасте могли увидеть, каким сегодня является современное производство, и понять, что инженерные и технические профессии — это интересно, перспективно и по-настоящему востребовано, — отметила Елена Маликова, начальник отдела по обучению и развитию персонала Стойленского ГОКа.

На комбинате подчеркивают, что смена «Стойленцы_NEXT» направлена на повышение интереса молодежи к инженерным специальностям и раннюю профориентацию школьников.