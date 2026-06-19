Мужчина ранен во время атаки дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области

Дрон ВСУ ударил по грузовику в Шебекино Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в приграничье Белгородской области утром 19 июня. Ранен мужчина. Подробности случившегося сообщили в Оперативном штабе региона.

Предварительно известно, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал грузовой автомобиль в городе Шебекино. В результате удара дрона мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оказывают мужчине всю необходимую помощь. По оценке медиков, состояние пациента тяжелое.

Транспортное средство получило повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, за прошедшие сутки в результате атак со стороны ВСУ ранения получили семь мирных жителей. Врио губернатора Белгородской области уточнил, что всем пострадавшим оказали помощь, они продолжают лечение в амбулаторных условиях. Кроме того, от удара украинского дрона в приграничье региона также погиб мирный житель.