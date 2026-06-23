Мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Александровка

Мужчину с ранениями грудной клетки, головы и плеча на «скорой» доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Александровка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль 23 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Мужчину с ранениями грудной клетки, головы и плеча на «скорой» доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Машина повреждена, также посечен осколками еще один автомобиль.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 14:00 23 июня перехвачены и уничтожены 47 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Брянской областей, Краснодарского края, республик Адыгея, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.