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Политика23 июня 2026 18:05

Мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Александровка

Повреждены две машины
Алексей СЕРГУНИН
Мужчину с ранениями грудной клетки, головы и плеча на «скорой» доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Мужчину с ранениями грудной клетки, головы и плеча на «скорой» доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Александровка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль 23 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Мужчину с ранениями грудной клетки, головы и плеча на «скорой» доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Машина повреждена, также посечен осколками еще один автомобиль.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 14:00 23 июня перехвачены и уничтожены 47 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Брянской областей, Краснодарского края, республик Адыгея, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.