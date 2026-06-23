Один человек погиб, пятеро ранены: 166 дронов ВСУ ударили по 64 населенным пунктам Белгородской области

На участке автодороги Красная Яруга - Вязовое поврежден автобус. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В девяти муниципалитетах Белгородской области 64 населенных пункта атаковали ВСУ 22 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

На хуторе Хуторище повреждена одна единица сельхозтехники. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Со стороны Украины 33 снаряда и 166 беспилотников нанесли удары по трем городам, восьми поселкам, 43 селам и десяти хуторам.

В селе Гора-Подол поврежден трактор. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Погиб один человек, ранены пятеро. Повреждены 18 машин, 12 домов, пять инфраструктурных объектов, пять коммерческих объектов, три грузовика, три хозпостройки, два трактора, два предприятия, «ГАЗель», техническое помещение, объект торговли, единица сельхозтехники, административное здание, забор, автобус и линия электропередачи.

В селе Доброе повреждена линия электропередачи. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 14:00 23 июня перехвачены и уничтожены 47 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Брянской областей, Краснодарского края, республик Адыгея, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.