Сезонный рост спроса на топливо: ситуация с бензином в Белгородской области на 23 июня 2026 года

Поставки топлива в регион осуществляются каждый день. Фото: https://t.me/belbiz31

Ситуация с бензином в Белгородской области на 23 июня

В министерстве экономического развития и промышленности Белгородской области рассказали, что ежедневно осуществляется мониторинг запасов топлива на всех сетевых автозаправочных станциях региона. Министерство продолжает координировать работу по обеспечению региона топливом.

В Минэкономразвития подчеркнули, что на сегодняшний день в Белгородской области фиксируется сезонный рост спроса на горючее. При этом объема топлива в области достаточно.

- На фоне оптимизации логистических цепочек поставок это создает дополнительную нагрузку на систему распределения. Общий объем топлива в области достаточен: текущие запасы соответствуют нормативной недельной потребности, - подчеркнули в министерстве.

Есть ли топливо на заправках Белгородской области

При этом добавим, что для предотвращения локального дефицита на отдельных автозаправочных станциях, а также чтобы обеспечить бесперебойный подвоз горючего, несколько сетевых компаний временно ввели лимиты на продажу топлива.

Так, на АЗС «Лукойл» для физических лиц введены следующие ограничения: не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива в одни руки.

На АЗС «Роснефть» временно ограничили продажу топлива в канистры. Исключением являются АЗС в приграничных муниципалитетах области.

На ряде АЗС «Газпром нефть» в регионе временно приостановили продажу бензина марки АИ-95 до пополнения оперативных запасов.

В министерстве подчеркнули, что все эти ограничения временные и будут отменены, как только наладится бесперебойный график подвоза горючего. При этом поставки топлива в регион осуществляются ежедневно и белгородцам переживать не о чем.