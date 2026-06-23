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Политика23 июня 2026 16:34

Женщина ранена при ударе ВСУ по белгородскому городу Грайворон

Враг атаковал четыре муниципалитета региона
Алексей СЕРГУНИН
Фото оперштаба региона.

Фото оперштаба региона.

ВСУ продолжают удары по территории Белгородской области 23 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

В городе Грайворон при взрыве FPV-дрона женщина получила акубаротравму. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи приняла решение лечиться амбулаторно.

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский повреждена машина.

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский повреждена машина.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В селах Нечаевка Белгородского округа и селе Новая Таволжанка Шебекинского округа повреждены по частному дому, в городе Шебекино - две машины и частный дом, в Ракитянском округе в поселке Пролетарский – машина.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 14:00 23 июня перехвачены и уничтожены 47 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Брянской областей, Краснодарского края, республик Адыгея, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.