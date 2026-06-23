Женщина ранена при ударе ВСУ по белгородскому городу Грайворон

Фото оперштаба региона.

ВСУ продолжают удары по территории Белгородской области 23 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

В городе Грайворон при взрыве FPV-дрона женщина получила акубаротравму. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи приняла решение лечиться амбулаторно.

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский повреждена машина. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В селах Нечаевка Белгородского округа и селе Новая Таволжанка Шебекинского округа повреждены по частному дому, в городе Шебекино - две машины и частный дом, в Ракитянском округе в поселке Пролетарский – машина.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 14:00 23 июня перехвачены и уничтожены 47 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Брянской областей, Краснодарского края, республик Адыгея, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.