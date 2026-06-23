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Политика23 июня 2026 15:07

Мужчина ранен при атаке врага по белгородскому поселку Пролетарский

ВСУ ударили по трем муниципалитетам Белгородчины
Алексей СЕРГУНИН
В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа вследствие атаки FPV-дрона в частном доме выбиты окна.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа вследствие атаки FPV-дрона в частном доме выбиты окна.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский в результате взрыва дрона мужчина получил ранение колена 23 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

После оказания медицинской помощи пострадавший решил лечиться амбулаторно. На месте атаки повреждены окна и фасад социального объекта.

В селе Рождественка повреждены окна, забор и газовая труба.

В селе Рождественка повреждены окна, забор и газовая труба.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Грайворонском округе в селах Смородино и Ивановская Лисица повреждены по машине, в селе Рождественка – частный дом, забор и газовая труба, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа – частный дом.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 14:00 23 июня перехвачены и уничтожены 47 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Брянской областей, Краснодарского края, республик Адыгея, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.