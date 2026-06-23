Партия «Новые люди» передала гуманитарную помощь врачам и строительные материалы для военного госпиталя

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Представители партии передали в военный госпиталь, где проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции, материалы для ремонта. Это плитка и линолеум общей площадью 150 квадратных метров, 250 литров краски, клеевые смеси, плиткорез, лампы и строительные мешки.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

«Медики каждый день борются за жизнь и здоровье наших защитников. В этих условиях им нужны не официальные поздравления и цветы, а реальная помощь. Например, материалы для ремонта. Когда смотришь на этих людей, на их горящие глаза и безграничную самоотдачу, понимаешь: герои — не в кино, они рядом», — поделился секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Белгородской области Александр Харыбин.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Также команда партии «Новые люди» встретилась с коллективом проекта «Врач рядом» под руководством Ивана Березенцева. Это стоматологи, которые оказывают бесплатное лечение участникам специальной военной операции. Они уже провели операции для сотен бойцов. Их труд отметил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он выделил дополнительное финансирование, которое поможет врачам в течение трёх месяцев продолжать деятельность: выезжать на передовую для консультаций, а также оказывать помощь в белгородской клинике.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

«На сегодняшний день мы вернули здоровые улыбки уже 800 военным. Регулярно выезжаем к линии боевого столкновения, работаем в полевых условиях, потому что знаем: зубная боль может стать важным отвлекающим фактором для бойца. Мы не можем оставаться в стороне», — рассказал Иван Березенцев.

Партия «Новые люди» системно поддерживает бойцов СВО и жителей приграничных районов. Её представители передают гуманитарные грузы в новые регионы России. Кроме того, партия запустила проект «Новый старт». Он направлен на помощь вернувшимся бойцам в процессе адаптации и получении актуальной гражданской специальности.