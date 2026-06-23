Женщина ранена при ударе ВСУ по белгородскому поселку Уразово

Фото оперштаба региона.

Атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область продолжаются 23 июня. Пострадала мирная жительница. Об этом сообщает .

В поселке Уразово Валуйского округа при атаке беспилотника на машину женщина получила акубаротравму. После оказания помощи в ЦРБ она отправилась на амбулаторное лечение. У автомобиля разбиты стекла и задняя часть кузова.

В поселке Степное при ударе FPV-дрона перебита газовая труба. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В городе Валуйки поврежден коммерческий объект, в Белгородском округе поселок Октябрьский - гараж, частный дом и два микроавтобуса, в селе Ясные Зори – социальный объект, в селе Орловка - линия электропередачи, в селе Нежеголь Шебекинского округа – две машины и частный дом, в городе Шебекино – машина и частный дом, в городе Грайворон – социальный объект, два частных дома, хозпостройка, в селе Ивановская Лисица – социальный объект и машина, в поселке Ракитное - объект инфраструктуры, в поселке Пролетарский Ракитянского округа - линия электропередачи, в Краснояружском округе на хуторе Вязовской – машина, в поселке Степное - газовая труба, Борисовском округе в селе Березовка - объект инфраструктуры, частный дом и надворная постройка.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа при детонации дрона повреждена линия электропередачи. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 22 на 23 июня перехвачены и уничтожены 143 украинских БпЛА самолетного типа над территориями девяти регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при атаке ВСУ на белгородский Шебекино.