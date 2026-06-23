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Политика23 июня 2026 13:17

Женщина ранена при ударе ВСУ по белгородскому поселку Уразово

Враг атаковал семь муниципалитетов Белгородской области
Алексей СЕРГУНИН
Фото оперштаба региона.

Фото оперштаба региона.

Атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область продолжаются 23 июня. Пострадала мирная жительница. Об этом сообщает .

В поселке Уразово Валуйского округа при атаке беспилотника на машину женщина получила акубаротравму. После оказания помощи в ЦРБ она отправилась на амбулаторное лечение. У автомобиля разбиты стекла и задняя часть кузова.

В поселке Степное при ударе FPV-дрона перебита газовая труба.

В поселке Степное при ударе FPV-дрона перебита газовая труба.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В городе Валуйки поврежден коммерческий объект, в Белгородском округе поселок Октябрьский - гараж, частный дом и два микроавтобуса, в селе Ясные Зори – социальный объект, в селе Орловка - линия электропередачи, в селе Нежеголь Шебекинского округа – две машины и частный дом, в городе Шебекино – машина и частный дом, в городе Грайворон – социальный объект, два частных дома, хозпостройка, в селе Ивановская Лисица – социальный объект и машина, в поселке Ракитное - объект инфраструктуры, в поселке Пролетарский Ракитянского округа - линия электропередачи, в Краснояружском округе на хуторе Вязовской – машина, в поселке Степное - газовая труба, Борисовском округе в селе Березовка - объект инфраструктуры, частный дом и надворная постройка.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа при детонации дрона повреждена линия электропередачи.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа при детонации дрона повреждена линия электропередачи.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 22 на 23 июня перехвачены и уничтожены 143 украинских БпЛА самолетного типа над территориями девяти регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при атаке ВСУ на белгородский Шебекино.