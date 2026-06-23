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Политика23 июня 2026 8:22

Боец подразделения «Орлан» ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Пролетарский

Враг атаковал четыре муниципалитета Белгородской области
Алексей СЕРГУНИН
Фото оперштаба Белгородской области.

Фото оперштаба Белгородской области.

Под атакой со стороны ВСУ четыре муниципалитета Белгородской области 23 июня. Пострадал боец подразделения «Орлан». Об этом сообщает оперштаб региона.

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский при взрыве дрона боец получил ранение височной области. После оказания медицинской помощи от предложенной госпитализации отказался. На месте атаки поврежден микроавтобус.

Город Алексеевка подвергся ракетному обстрелу. Повреждено предприятие и частный дом. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка повреждены три частных дома и две надворные постройки, в городе Шебекино - микроавтобус и частный дом, в городе Грайворон – коммерческий объект и машина.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 22 на 23 июня перехвачены и уничтожены 143 украинских БпЛА самолетного типа над территориями девяти регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при атаке ВСУ на белгородский Шебекино.