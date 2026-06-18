Боец подразделения «Орлан» ранен при ударе ВСУ по белгородскому Шебекино

Для продолжения лечения бойца направили в городскую больницу №2 Белгорода. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В городе Шебекино пострадал боец подразделения «Орлан» 18 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В результате взрыва FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и ранение руки. Сослуживцы доставили пострадавшего в ЦРБ, где ему оказали первую помощь. Для продолжения лечения бойца направили в городскую больницу №2 Белгорода.

На месте атаки повреждены остекление, фасад и входная группа коммерческого объекта.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 17 на 18 июня перехвачены и уничтожены 555 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при атаке ВСУ по белгородскому Шебекино.