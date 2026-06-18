Врач ранена при атаке ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга

Фото регионального оперштаба.

Очередные удары со стороны ВСУ нанесли по Белгородской области 18 июня. Пострадала мирная жительница. Об этом сообщает оперштаб региона.

За медицинской помощью обратилась врач Краснояружской ЦРБ, которая пострадала в результате атаки дрона на машину в поселке Красная Яруга. В городской больнице №2 Белгорода у женщины диагностировали акубаротравму. После оказания помощи ее отправили на амбулаторное лечение.

В городе Шебекино от удара дрона поврежден грузовик. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Шебекинском округе в селе Первое Цепляево поврежден коммерческий объект, в селе Новая Таволжанка - частный дом, в селе Червона Дибровка – две машины, в городе Шебекино – грузовик, многоквартирный дом и микроавтобус, в Грайворонском округе в селе Дорогощь – легковушка, в селе Головчино – машина, в Ракитянском округе в селе Русская Березовка – частный дом, в поселке Пролетарский – машина, в поселке Ракитное – три машины.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 17 на 18 июня перехвачены и уничтожены 555 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при атаке ВСУ по белгородскому Шебекино.