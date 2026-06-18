Женщина ранена в результате удара ВСУ по белгородскому селу Русская Березовка

В селе Илек-Кошары в результате взрыва дрона поврежден трактор. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ракитянском округе в селе Русская Березовка дрон ударил по территории частного домовладения 18 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Женщину с ранением голени доставили в ЦРБ. Для обследования ее направили в городскую больницу №2 Белгорода. В доме выбиты окна и уничтожена огнем машина.

Также в округе в селе Бобрава повреждены микроавтобус, три легковушки и грузовик, в селе Илек-Кошары - трактор.

В Краснояружском округе в урочище Новая Деревня повреждены один корпус предприятия и четыре транспортных средства, на хуторе Савченко - крыша хозпостройки и оборудование, в поселке Красная Яруга – машина и надворная постройка, в селе Березовка Борисовского округа – машина, в городе Грайворон – легковушка, в селе Гора-Подол – социальный объект, в Шебекинском округе в районе села Белянка и в городе Шебекино – по грузовику, в Белгородском округе в поселке Октябрьский – машина, в селе Красный Октябрь – легковушка и «ГАЗель».

По данным Минобороны РФ, в ночь с 17 на 18 июня перехвачены и уничтожены 555 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при атаке ВСУ по белгородскому Шебекино.