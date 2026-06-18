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Политика18 июня 2026 12:00

Погиб один человек, ранены девять: 232 беспилотника ВСУ ударили по 69 населенным пунктам Белгородской области

Враг атаковал 19 муниципалитетов Белгородчины
Алексей СЕРГУНИН
В селе Илек-Кошары поврежден трактор.

В селе Илек-Кошары поврежден трактор.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 19 муниципалитетах Белгородской области 69 населенных пунктов атаковали ВСУ 17 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

На участке автодороги Ракитное - Бобрава повреждена машина.

На участке автодороги Ракитное - Бобрава повреждена машина.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Со стороны Украины 29 снарядов и 232 беспилотника нанесли удары по четырем городам, 11 поселкам, 48 селам и шести хуторам.

В селе Сергиевка поврежден автобус.

В селе Сергиевка поврежден автобус.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Погиб один человек, ранены девять. Повреждены 29 машин, 25 домов (три – МКД), 12 грузовиков, пять надворных построек, три микроавтобуса, три предприятия, два административных здания, два объекта инфраструктуры, два социальных объекта, техническое помещение, ангар, забор, газовая труба, автобус, трактор, хозпостройка и линия электропередачи.

В селе Ржевка повреждена линия электропередачи.

В селе Ржевка повреждена линия электропередачи.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 17 на 18 июня перехвачены и уничтожены 555 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при атаке ВСУ по белгородскому Шебекино.