Отец погиб, сын ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Борисполье

Фото оперштаба региона.

Во время очередной атаки ВСУ по Белгородской области 18 июня один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает оперштаб региона.

В Ракитянском округе в районе села Борисполье дрон нанес удар по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Получившего ранения спины и плеча сына погибшего бойцы «БАРС-Белгород» доставили в ЦРБ. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение. Машина повреждена.

В поселке Ракитное поврежден грузовик, в поселке Пролетарский Ракитянского округа – две машины, в Белгородском округе в селе Бессоновка – легковушка и хозпостройки, в поселке Октябрьский - здание предприятия и три машины, в селе Головино - здание предприятия, в Валуйском округе в поселке Уразово – коммерческое помещение.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 17 на 18 июня перехвачены и уничтожены 555 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.