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Политика17 июня 2026 16:30

Еще двое мужчин ранены при ударе ВСУ по Белгородской области 17 июня

Враг атаковал четыре муниципалитета
Алексей СЕРГУНИН
Фото оперштаба Белгородской области.

Фото оперштаба Белгородской области.

Беспилотники ВСУ продолжают атаки на наш регион 17 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

За медицинской помощью обратился водитель, пострадавший в результате атаки дрона на грузовик на окраине города Шебекино. В городской больнице №2 Белгорода мужчине диагностировали ссадину лица. Лечиться будет амбулаторно.

В поселке Октябрьский Белгородского округа мужчина получил ранение головы. Пострадавшему оказали помощь в РБ, после чего его перевели в областную клиническую больницу.

В Белгороде в результате повреждена кабина грузовика, в Белгородском округе в районе поселка Политотдельский – микроавтобус, на хуторе Церковный – помещение, на участке автодороги Октябрьский - Политотдельский – микроавтобус, в селе Ржевка Шебекинского округа – хозпостройка, в селе Вознесеновка – частный дом и надворная постройка, в Грайворонском округе в селе Санково – два корпуса предприятия.

По данным Минобороны РФ, с 9:00 до 14:00 17 июня перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.