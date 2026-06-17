При повторном ударе ВСУ по Белгороду водитель успел выскочить из грузовика

Фото из соцсетей Валентина Демидова.

Как известно, 17 июня на Харьковской горе в результате атаки вражеского БпЛА погиб мирный житель. Дрону ВСУ нанес удар по кабине грузовика, который на оживленном перекрестке ждал зеленый сигнал светофора. К несчастью, от полученных ранений водитель скончался на месте.

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, сейчас месте ЧП работают все оперативные службы. После этой атаки зафиксированы повреждения еще трех легковушек, которые в момент взрыва проезжали по этой улице.

- От удара в машинах выбиты задние стекла, есть повреждения кузовов, - уточнил чиновник.

Из-за того, что на время работы оперативных служб грузовик остается на месте ЧП, движение на этом участке дороги затруднено. Демидов призвал автомобилистов быть внимательными и осторожными.

Кстати, спустя час после первой атаки ВСУ ударили еще по одному грузовику.

- Вернулся на место ЧП, пообщались с водителем. Слава Богу, не пострадал, успел выскочить из кабины, - уточнил мэр Белгорода.

При этом сама машина и находившиеся рядом легковые машины повреждены.

По данным Минобороны РФ, с 9:00 до 14:00 17 июня перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.