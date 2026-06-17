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Политика17 июня 2026 16:12

При повторном ударе ВСУ по Белгороду водитель успел выскочить из грузовика

Враг вновь совершил преступный обстрел Белгорода
Алексей СЕРГУНИН
Фото из соцсетей Валентина Демидова.

Фото из соцсетей Валентина Демидова.

Как известно, 17 июня на Харьковской горе в результате атаки вражеского БпЛА погиб мирный житель. Дрону ВСУ нанес удар по кабине грузовика, который на оживленном перекрестке ждал зеленый сигнал светофора. К несчастью, от полученных ранений водитель скончался на месте.

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, сейчас месте ЧП работают все оперативные службы. После этой атаки зафиксированы повреждения еще трех легковушек, которые в момент взрыва проезжали по этой улице.

- От удара в машинах выбиты задние стекла, есть повреждения кузовов, - уточнил чиновник.

Из-за того, что на время работы оперативных служб грузовик остается на месте ЧП, движение на этом участке дороги затруднено. Демидов призвал автомобилистов быть внимательными и осторожными.

Кстати, спустя час после первой атаки ВСУ ударили еще по одному грузовику.

- Вернулся на место ЧП, пообщались с водителем. Слава Богу, не пострадал, успел выскочить из кабины, - уточнил мэр Белгорода.

При этом сама машина и находившиеся рядом легковые машины повреждены.

По данным Минобороны РФ, с 9:00 до 14:00 17 июня перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.