Два бойца «Орлана» ранены при ударе ВСУ по белгородскому селу Долгое

В Краснояружском округе в селе Сергиевка поврежден автобус. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Атаки ВСУ на Белгородскую область продолжаются 17 июня. Пострадали два бойца подразделения «Орлан». Об этом сообщает оперштаб региона.

В селе Долгое Валуйского округа при отражении атаки беспилотника один боец получил акубаротравму, а второй - ранение спины. Обоих госпитализировали в ЦРБ.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский поврежден грузовик, в городе Шебекино – два грузовика, в Краснояружском округе в селе Сергиевка - социальный объект и автобус, в селе Дунайка Грайворонского округа – частный дом.

По данным Минобороны РФ, с 9:00 до 14:00 17 июня перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.