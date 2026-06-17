В Белгороде партия «Новые люди» провела футбольный турнир в память о герое СВО Артёме Солохе

Состязание проходит уже третий год. Молодые спортсмены не только борются за трофей, но также узнают больше о примере настоящего патриотизма.
Артём Солоха вырос в Борисовском районе Белгородской области. С детства мечтал защищать Родину. В октябре 2020 года начал службу во 2-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ в Пскове на должности разведчика-пулемётчика.
Когда началась СВО, Артём Солоха пошёл на фронт. В одном из боёв в Харькове он вместе с товарищами попал в окружение возле школы № 134. Герой СВО сжёг вражеский БТР, остановил наступление противника. Когда кончились снаряды, отгонял противника камнями — те принимали их за гранаты и не решались идти вперёд. Бой длился около десяти часов, но в итоге здание школы, где держали оборону бойцы, сожгли танки зажигательными снарядами. Артём Солоха погиб, но не отступил. Он был награждён орденом Мужества посмертно.
«Для нашей семьи этот турнир значит очень много. Когда мы видим, что люди помнят Артёма, что юные ребята приходят на поле, соревнуются и уважают его имя — это дорогого стоит», — поделился брат героя СВО Евгений Солоха.
По результатам турнира победителем стал «Зенит-чемпионика». Серебряные медали достались СШОР № 1, бронзовые — клубу «Стрела». На четвёртом месте оказалась команда «Чемпион».
Во время перерывов юные спортсмены смогли поиграть в фиджитал-центре — уникальном пространстве, где традиционный спорт совмещают с цифровыми технологиями.
«Через этот турнир мы хотим показать юным футболистам, что настоящая стойкость, характер и мужество важны не только на поле, но и в жизни. Артём Солоха — пример для подражания. Мы не имеем права забывать таких героев, поэтому поддерживаем связь с его семьёй и будем помогать дальше», — отметил секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Белгородской области Александр Харыбин.