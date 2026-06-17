В Белгороде партия «Новые люди» провела футбольный турнир в память о герое СВО Артёме Солохе

Фото: партия "Новые люди".

Состязание проходит уже третий год. Молодые спортсмены не только борются за трофей, но также узнают больше о примере настоящего патриотизма.

Артём Солоха вырос в Борисовском районе Белгородской области. С детства мечтал защищать Родину. В октябре 2020 года начал службу во 2-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ в Пскове на должности разведчика-пулемётчика.

Фото: партия "Новые люди".

Когда началась СВО, Артём Солоха пошёл на фронт. В одном из боёв в Харькове он вместе с товарищами попал в окружение возле школы № 134. Герой СВО сжёг вражеский БТР, остановил наступление противника. Когда кончились снаряды, отгонял противника камнями — те принимали их за гранаты и не решались идти вперёд. Бой длился около десяти часов, но в итоге здание школы, где держали оборону бойцы, сожгли танки зажигательными снарядами. Артём Солоха погиб, но не отступил. Он был награждён орденом Мужества посмертно.

Фото: партия "Новые люди".

«Для нашей семьи этот турнир значит очень много. Когда мы видим, что люди помнят Артёма, что юные ребята приходят на поле, соревнуются и уважают его имя — это дорогого стоит», — поделился брат героя СВО Евгений Солоха.

Фото: партия "Новые люди".

По результатам турнира победителем стал «Зенит-чемпионика». Серебряные медали достались СШОР № 1, бронзовые — клубу «Стрела». На четвёртом месте оказалась команда «Чемпион».

Фото: партия "Новые люди".

Во время перерывов юные спортсмены смогли поиграть в фиджитал-центре — уникальном пространстве, где традиционный спорт совмещают с цифровыми технологиями.

«Через этот турнир мы хотим показать юным футболистам, что настоящая стойкость, характер и мужество важны не только на поле, но и в жизни. Артём Солоха — пример для подражания. Мы не имеем права забывать таких героев, поэтому поддерживаем связь с его семьёй и будем помогать дальше», — отметил секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Белгородской области Александр Харыбин.