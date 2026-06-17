Мужчина ранен при атаке ВСУ на белгородское село Ржевку

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон взорвался на предприятии 17 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области. Мужчину с ранением плеча доставили в Шебекинскую ЦРБ.

В городе Шебекино повреждены два многоквартирных и один частный дом, в селе Белянка – частный дом, в Ивнянском округе в селе Новенькое - объект инфраструктуры, в селе Русская Березовка Ракитянского округа – два частных дома и машина, в Валуйском округе в селе Долгое - крыша ангара, в поселке Борисовка Борисовского округа – три машины и многоквартирный дом, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа - частный дом.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 16 на 17 июня перехвачены и уничтожены 157 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 15 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.