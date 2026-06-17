Погиб один человек, ранены семь: 211 беспилотников ВСУ ударили по 79 населенным пунктам Белгородской области

В поселке Красная Яруга поврежден трактор. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 12 муниципалитетах Белгородской области 79 населенных пунктов атаковали ВСУ 16 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

Со стороны Украины 20 снарядов и 211 беспилотников нанесли удары по четырем городам, 15 поселкам, 53 селам и семи хуторам.

В городе Валуйки повреждена линия электропередачи. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Погиб один человек, ранены семь. Повреждены 29 домов (четыре – МКД), 17 машин, восемь грузовиков, шесть надворных построек, четыре гаража, три линии электропередачи, три хозпостройки, два коммерческих объекта, две «ГАЗели», два предприятия, два объекта инфраструктуры, автобус, ангар, трактор, забор и социальный объект.

В поселке Красная Яруга поврежден автобус. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 16 на 17 июня перехвачены и уничтожены 157 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 15 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга.