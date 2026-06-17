Женщина ранена при ударе ВСУ по белгородскому селу Замостье

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП
В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон ВСУ нанес удар по автомобилю 17 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.
Женщину с минно-взрывной травмой, ранениями руки и ноги бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ.
Транспортное средство повреждено.
По данным Минобороны РФ, в ночь с 16 на 17 июня перехвачены и уничтожены 157 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 15 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией одного моря.
Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево.