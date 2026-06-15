Мужчина ранен при ударе врага по белгородскому селу Борисовка 15 июня

В селе Борисовка от детонации повреждены гараж и легковушка. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ продолжают удары по нашему региону 15 июня. Пострадал мирный житель. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В Волоконовском округе в селе Борисовка в результате атаки дрона мужчина получил ранения ног. Глава поселения доставил пострадавшего в ЦРБ. После оказания помощи продолжит лечиться амбулаторно. Из-за взрыва повреждены гараж и легковушка.

В поселке Малиновка Белгородского округа поврежден частный дом, в селе Севрюково – грузовик, в селе Новая Деревня – машина, в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка – частный дом и надворная постройка, в городе Грайворон - надворная постройка и машина, в Краснояружском округе на хуторе Савченко - складское помещение, в Ракитянском округе в районе села Бобрава – грузовик.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 14 на 15 июня перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево 15 июня.