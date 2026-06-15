Женщина ранена при атаке ВСУ на белгородский город Валуйки

Фото оперштаба Белгородской области.

Во время атаки ВСУ пострадала мирная жительница 15 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В городе Валуйки женщина получила акубаротравму. После оказания помощи в ЦРБ пострадавшая отправилась на амбулаторное лечение. На месте атаки посечена кровля частного дома.

В Белгородском округе в селе Новая Деревня повреждена машина, в поселке Октябрьский - прицеп грузовика, в посёлке Разумное – прицеп, в селе Купино Шебекинского округа – частный дом, в городе Шебекино – «КамАЗ», частный дом и машина, в селе Козьмодемьяновка – частный дом, в Краснояружском округе в селе Теребрено - частный дом.

В городе Шебекино поврежден «КамАЗ». Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 14 на 15 июня перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево 15 июня.