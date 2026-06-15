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Политика15 июня 2026 9:43

Женщина ранена при атаке ВСУ на белгородский город Валуйки

Враг нанес удар по четырем муниципалитетам Белгородчины
Алексей СЕРГУНИН
Фото оперштаба Белгородской области.

Фото оперштаба Белгородской области.

Во время атаки ВСУ пострадала мирная жительница 15 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В городе Валуйки женщина получила акубаротравму. После оказания помощи в ЦРБ пострадавшая отправилась на амбулаторное лечение. На месте атаки посечена кровля частного дома.

В Белгородском округе в селе Новая Деревня повреждена машина, в поселке Октябрьский - прицеп грузовика, в посёлке Разумное – прицеп, в селе Купино Шебекинского округа – частный дом, в городе Шебекино – «КамАЗ», частный дом и машина, в селе Козьмодемьяновка – частный дом, в Краснояружском округе в селе Теребрено - частный дом.

В городе Шебекино поврежден «КамАЗ».

В городе Шебекино поврежден «КамАЗ».

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 14 на 15 июня перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево 15 июня.