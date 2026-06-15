148 БпЛА ВСУ ударили по 50 населенным пунктам Белгородской области

В селе Верхопенье поврежден трактор. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 12 муниципалитетах Белгородской области 50 населенных пунктов атаковали ВСУ 14 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

Со стороны Украины семь снарядов и 148 беспилотников нанесли удары по одному городу, 11 поселкам, 35 селам и трем хуторам.

В селе Нижнее Березово-Второе повреждена газовая труба. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ранены двое человек. Повреждены 31 дом (три – МКД), 23 машины, шесть надворных построек, четыре коммерческих объекта, три предприятия, три хозпостройки, три газовые трубы, три линии электропередачи, два гаража, два грузовика, «ГАЗель», социальный объект, трактор, «УАЗ», объект инфраструктуры, «КамАЗ» и спецтехника.

В селе Криничное поврежден грузовик. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь с 14 на 15 июня перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией двух морей.

В селе Почаево повреждена линия электроснабжения. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево 15 июня.