Отдел охраны окружающей среды Стойленского ГОКа отметил юбилей

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

На Стойленском горно-обогатительном комбинате (Группа НЛМК) с 20-летием со дня создания поздравили сотрудников отдела охраны окружающей среды. Отдел отвечает за соблюдение экологических норм, участвует в улучшении технологий и организует мероприятия, которые помогают снижать влияние производства на окружающую среду.

Одно из самых заметных направлений — борьба с пылением на хвостохранилище. На комбинате применятся система орошения общей протяженностью пять километров. Сеть трубопроводов через насосы и форсунки с радиусом действия 100 метров распыляет водяной туман, который предотвращает попадание пыли в воздух.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

С 2020 года сухие пляжи дополнительно обрабатывают закрепляющим реагентом с помощью сельхозтехники — в среднем около 20 гектаров в год.

Еще один важный блок — лесозащитные полосы. Их высаживают там, где это помогает снизить шум и пылевую нагрузку рядом с производственными объектами. На сегодняшний день вокруг СГОКа высажено около 20 гектаров лесополос.

С 2020 года комбинат вместе с учеными ведет мониторинг биоразнообразия в санитарно защитной зоне. Это дает понимание, как чувствует себя природная среда и какие меры работают лучше.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

Среди крупных проектов последних лет — строительство ливневой канализации фабричной площадки, установка автоматической системы контроля выбросов для постоянного мониторинга.

День эколога в Группе НЛМК по традиции отметили праздник в формате телемоста, который связал предприятия в городах присутствия компании. В прямом эфире их поздравили руководители, курирующие экологическое направление. На мероприятии чествовали лучших сотрудников, работа которых стала примером для коллег. 16 стойленцев получили благодарности за профессионализм и достижения в сфере охраны окружающей среды.