ВСУ атаковали 63 населенных пункта Белгородской области за сутки

При атаках повреждены частные дома, транспорт, коммерческие и социальные объекты Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 63 населенным пунктам в 11 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 149 беспилотников и 37 боеприпасов, включая авиационные. В результате нанесенных ударов погибли два мирных жителя, еще семь человек получили ранения.

- Противник совершил восемь обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 80 беспилотников, - сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

О последствиях атак сообщил в Оперативном штабе региона. Так, в Белгороде, Волоконовском и Ракитянском округах обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгородском округе в селе Ясные Зори от детонации FPV-дрона пострадали два человека. Женщина находится в стационаре, мужчина продолжает лечение амбулаторно. При атаке дрона в Отрадном пострадал еще один мужчина, госпитализация не потребовалась. В округе повреждены легковушка и частный дом.

В Борисовском округе повреждено оборудование.

В Валуйском округе в поселке Уразово от детонации дрона ранен мужчина, госпитализация не потребовалась. Повреждены три частных дома, надворные постройки и автомобиль.

В Грайворонском округе повреждены четыре машины, коммерческий и социальный объекты, три частных дома и хозпостройки, одна из которых сгорела.

В Краснояружском округе в поселке Отрадовский от удара дрона по территории предприятия один мужчина погиб, еще один получил ранения. Пострадавший госпитализирован. В округе повреждены четыре автомобиля, частный дом, корпус предприятия и газовая труба.

В Прохоровском округе повреждены ангар и находящаяся внутри сельхозтехника.

В Шебекинском округе в городе Шебекино в результате атаки на автомобиль погиб мужчина. Машина сгорела. Вчера в больницу обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона на грузовик в селе Вознесеновка 4 июня – госпитализация не потребовалась. В округе повреждены пять легковушек, одна из них сгорела, два КамАЗа, автобус и микроавтобус, три грузовика, навес на территории предприятия, объект инфраструктуры и коммерческий объект, также сгорела хозпостройка.

В Яковлевском округе в поселке Томаровка от удара БПЛА по коммерческому объекту ранены двое мужчин. Оба пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. На месте атаки повреждены здание, оборудование, микроавтобус и автомобиль.