Один мужчина погиб и один ранен при очередных атаках ВСУ в Белгородской области

После атаки дрона в Шебекино погиб мужчина, машина полностью сгорела

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению в Белгородской области. В результате очередных атак один человек погиб, еще один получил ранения. Подробности случившегося сообщили в Оперативном штабе региона.

Украинский беспилотник ударил по автомобилю в городе Шебекино. Водитель транспортного средства скончался на месте происшествия от полученных ранений. Машина в результате атаки полностью сгорела. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего…

Еще один FPV-дрон противника сдетонировал в селе Отрадное Белгородского округа. при взрыве мужчина получил множественные осколочные ранения спины. Пострадавший был доставлен во вторую городскую больницу в Белгород. Врачи оказали белгородцу всю необходимую помощь. К счастью, госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение он продолжит в амбулаторных условиях.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вечером 5 июня в Белгороде, Белгородском и Шебекинском муниципальных образованиях дважды в течение получаса объявляли ракетную опасность. Над областным центром и пригородом сработала система ПВО, были уничтожены воздушные цели ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.