Белгородские специалисты – победители конкурса профессионального мастерства

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел суперфинал конкурса «Лучший по профессии» среди электрогазосварщиков дивизиона «Сырье». В нем приняли участие девять сильнейших представителей профессии со СГОКа (г. Старый Оскол), Алтай-Кокса (г. Заринск), Стагдока (г. Липецк) и Доломита (г. Данков).

Финальное практическое задание потребовало от участников максимальной концентрации, точности и профессионального мастерства. За 45 минут конкурсантам нужно было выполнить сборку и сварку трубы типоразмера 159×10 мм в неповоротном положении — одном из наиболее сложных в профессии. Специалист здесь выполняет шов в нескольких пространственных положениях.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

Результаты конкурсного задания оценивались с помощью визуального и измерительного контроля. Жюри учитывало качество шва, скорость выполнения задания, соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности, а также культуру производства.

По итогам суперфинала звание лучшего электрогазосварщика дивизиона «Сырье» завоевал представитель Стойленского ГОКа Роман Бондарь. Второе место занял его коллега Денис Спасибухов, победитель конкурса СГОКа этого года. Третье место - у представителя Стагдока Антона Хохлова. В номинации «Лучший молодой рабочий» победил 26-летний электрогазосварщик Алтай-Кокса Тимофей Маликов.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

- Каждый здесь не случайно: все собраны, мотивированы и настроены на победу. Для тех, кто сегодня не поднялся на верхнюю строчку, этот суперфинал — профессиональная закалка и хороший задел на будущее. Такие конкурсы становятся точкой роста и компании, и сотрудников: они помогают видеть и поддерживать лучшие кадры и растить молодую смену, а специалистам укрепляться в профессии, обмениваться опытом, — отметил на церемонии награждения директор по персоналу дивизиона «Сырье» Иван Гуренков.

Победителей суперфинала наградили дипломами, подарками, денежными премиями, корпоративными знаками отличия «НЛМК PRO».

Кроме участия в практическом этапе, конкурсанты посетили смотровую площадку СГОКа, откуда открывается вид на карьер и производственные мощности предприятия.