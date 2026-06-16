В белгородском приграничье полицейский спас пенсионерку из горящего после атаки ВСУ дома

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Грайворонском округе Белгородской области сотрудник полиции спас пенсионерку из горящего дома. Происшествие случилось в ночь с 14 на 15 июня в хуторе Масычево. Тогда противник сбросил взрывное устройство с беспилотника в частном секторе, в результате детонации загорелся дом пожилой местной жительницы.

Сотрудник ОМВД России «Грайворонский» в момент происшествия находился неподалеку. Он знал, что 74-летняя женщина проживает в доме одна и поспешил ей на помощь. Несмотря на угрозу повторной атаки, правоохранитель вошел в жилище, которое быстро охватило пламя. В одной из комнат страж порядка обнаружил испуганную пожилую хозяйку. Женщина пострадала и из-за стрессового состояния не смогла сориентироваться и самостоятельно выбраться из горящего дома.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Правоохранитель вывел пенсионерку на улицу. К месту происшествия в этот момент оперативно подъехал сотрудник местной администрации, который довез пострадавшую к медицинским работникам.

- Благодаря грамотным и своевременным действиям полицейского, пожилую женщину удалось спасти, - отметили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.