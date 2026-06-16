Пять человек ранены в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области

Двоих раненых транспортируют в больницу Белгорода Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению в приграничных территориях Белгородской области. В результате очередных атак ранены пять человек. Подробности сообщили в Оперативном штабе Белгородской области.

Так, в Волоконовском округе после удара украинского дрона по автомобилю в селе Погромец ранены женщина и мужчина. Пострадавших доставили в Волоконовскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали у женщины ушиб грудной клетки. Мужчина в результате атаки получил перелом ключицы и травму живота.

- Для продолжения лечения они направлены в Валуйскую центральную районную больницу. Транспорт поврежден, - уточнили в Оперштабе региона.

Еще один FPV-дрон противника сдетонировал в поселке Красная Яруга. Мужчина получил осколочное ранение затылочной области. Медики скорой помощи оказали всю необходимую помощь на месте происшествия. От предложенной госпитализации пострадавший отказался. В результате детонации беспилотника на месте удара повреждены остекление многоквартирного дома, автобус, легковой автомобиль и гараж.

Недалеко от села Черемошное в Белгородском округе от удара дрона по ГАЗели пострадали еще два человека. Бригада скорой помощи транспортирует пострадавших во вторую городскую больницу в Белгород. У женщины диагностированы осколочные ранения головы, рук, ног и проникающее ранение живота. Мужчина при детонации получил осколочные ранения головы, грудной клетки и плеча.