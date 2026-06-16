Владимир Сериков: Защита гражданских объектов в фокусе внимания всей нашей региональной команды

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

На сессии парламентарии рассмотрели более 50 вопросов.

Были увеличены выплаты для граждан, вступающих в состав мобильных огневых групп.

Единовременная выплата при заключении контракта о пребывании в резерве составит 250 тысяч рублей. Действие меры поддержки распространится на контракты, заключенные с 1 июня 2026 года.

Также для резервистов введена региональная ежемесячная доплата 100 тысяч рублей на период пребывания на специальных сборах.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

- Защита неба, защита наших гражданских объектов в фокусе внимания всей региональной команды. Эта работа связана с определенными нагрузками, с работой в ночное время. Поэтому принято такое решение, чтобы дополнительно финансово поддержать людей, которые решили вступить в состав мобильных огневых групп, - отметил спикер облсовета Владимир Сериков.

Напомним, что все задачи выполняются только на территории Липецкой области. Срок службы в Мобильной огневой группе: от 60 суток до 6 месяцев в год.

За резервистами сохраняются рабочее место и средняя заработная плата на время сборов.

Предусмотрены денежное содержание и по воинскому званию, выплаты за участие в сборах, питание, обмундирование и медицинское обеспечение.

Подробную информацию можно получить по телефону +7 (4742) 27-34-06.

Также, депутаты облсовета продлили выплаты сотрудникам УФСИН, полиции и нацгвардии в Липецкой области.

Дополнительные выплаты ежеквартально будут получать сотрудники УФСИН. Старший и средний начальствующий состав - 15 000 рублей, младший – 30 000 рублей.

Для сотрудников полиции выплата составит 15 000 рублей для участковых уполномоченных и сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, ППС – 10 000 рублей.

Продлены выплаты и сотрудникам нацгвардии. Младший начальствующий состав получат дополнительную выплату 15 000 рублей, а средний и старший начальствующий состав – 10 000 рублей.

Действие допмер соцподдержки продлено парламентариями до 1 октября 2026 года.

Депутаты облсовета одобрили и новые меры поддержки для детей-сирот.

В Липецкой области предоставляется право на первоочередное обеспечение жильём лиц из числа детей-сирот, которые принимали участие в отражении вооружённого вторжения на территорию нашей страны.

Также компенсация выплаты на содержание детей-сирот устанавливается с момента возникновения её получения, то есть, времени принятия ребёнка в семью.

В ходе сессии освободили от налога на имущество учреждения здравоохранения региона, введённые в эксплуатацию с 2020 года.

И назначили дату новых выборов. Они состоятся 20 сентября. Напомнаем, что в новом созыве число депутатских мандатов в региональном парламенте сократится с 42 до 36 за счёт депутатов, избираемых по партийным спискам. 27 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам, 9 — по партспискам.