Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области

В селе Нижний Ольшанец Белгородского округа от удара дрона на территории частного дома загорелась крыша гаража Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ атаковали беспилотниками 15 населенных пунктов Белгородской области в первой половине дня 16 июня. В результате очередного удара ранен мирный житель. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В Шебекино украинский беспилотник сдетонировал на территории частного домовладении. При взрыве мужчина получил проникающее осколочное ранение живота. Пострадавшего в Шебекинскую районную больницу доставили бойцы территориальной самообороны. После оказания первой помощи белгородца транспортируют в областную клиническую больницу в Белгород. На месте атаки повреждены четыре надворные постройки, фасада дома и два автомобиля.

Также в городе после атаки другого дрона на территории предприятия повреждены кровля и остекление административного здания. В селе Большетроицкое Шебекинского округа от детонации FPV-дрона повреждено остекление двух квартир в МКД. Из-за атаки второго БПЛА поврежден прицеп грузовика. В селе Вознесеновка в результате атаки FPV-дрона в частном доме пробита крыша и разбиты окна, также повреждена ЛЭП. В селе Маломихайловка из-за удара FPV-дрона посечен автомобиль. В селе Новая Таволжанка после атак нескольких БПЛА загорелись два частных дома, еще в одном домовладении выбило окна.

В городе Валуйки в результате детонации дрона повреждены две легковушки и линия электропередачи. В селе Казинка Валуйского округа после атаки FPV-дрона в частном доме посечена крыша. В селе Аркатово от удара дрона пробита крыша частного дома.

В селе Нижний Ольшанец Белгородского округа вследствие атаки дрона на территории частного дома загорелась крыша гаража. Возгорание оперативно ликвидировали пожарные расчеты. В поселке Октябрьский при атаке FPV-дрона повреждены два частных дома. В селе Никольское от удара беспилотника в частном доме и хозпостройке выбило окна. В селе Ясные Зори после взрыва FPV-дрона загорелась одна квартира в МКД – пожар потушили. В селе Ближняя Игуменка из-за падения обломков сбитого БПЛА посечен кузов автомобиля. В селе Бессоновка после атаки БПЛА в здании предприятия выбиты окна и посечён фасад.

В городе Грайворон после детонации FPV-дрона в одной квартире в МКД выбиты окна, повреждена кровля гаража.