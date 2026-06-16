За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 169 беспилотников

В регионе повреждены объекты инфраструктуры, жилье и транспорт Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 55 населенных пунктов в 13 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 169 беспилотников и 13 снарядов. Пострадали восемь человек. О последствиях рассказали в Оперативном штабе региона.

В Алексеевском, Вейделевском, Корочанском и Старооскольском округах обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгородском округе повреждены три легковушки два грузовика, два микроавтобуса, три частных дома, хозпостройка, также сгорел прицеп.

В Борисовском округе поврежден инфраструктурный объект.

В Валуйском округе в городе Валуйки при детонации БПЛА пострадала женщина, госпитализация не потребовалась. Повреждены три частных дома и линия электропередачи.

В Волоконовском округе в селе Борисовка от удара дрона ранен мирный житель, госпитализация не потребовалась. Повреждены гараж и машина.

В Грайворонском округе в районе села Дорогощь после атаки FPV-дрона на автомобиль ранены двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы, машина повреждена. В округе также повреждены два объекта инфраструктуры, автомобиль, гараж, частных дом и ЛЭп. Кроме того, сгорели ГАЗель, легковушка и надворная постройка.

В Губкинском округе повреждены частный дом, надворная постройка и линия электропередачи.

В Краснояружском округе повреждены два автомобиля, заборы двух частных домов, складское помещение, гараж, объект инфраструктуры на предприятии, также сгорел частный дом.

В Ракитянском округе повреждены два грузовика, легковушка и частный дом.

В Шебекинском округе в городе Шебекино при детонации FPV-дрона на остановке ранены мужчина и женщина – оба госпитализированы в тяжелом состоянии. В хуторе Ржавец от удара дрона по ГАЗели пострадал водитель – лечение проходит в стационаре. Самостоятельно за помощью обратился мужчина, который получил акубаротравму и слепые осколочные ранения грудной клетки от атаки дрона в селе Новая Таволжанка. Пострадавший госпитализирован. В округе повреждены шесть частных домов, коммерческий объект, ГАЗель, КамАЗ, надворная постройка, грузовик и легковушка.