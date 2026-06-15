Двое мужчин ранены при атаке ВСУ по белгородскому селу Дорогощь

Фото оперштаба Белгородской области.

Беспилотники ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область 15 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

В районе села Дорогощь Грайворонского округа при ударе FPV-дрона по автомобилю двое мужчин получили ранения различных частей тела. Пострадавшим оказывают необходимую помощь в ЦРБ. Машина повреждена.

Также в округе в селе Санково поврежден частный дом, на хуторе Масычево – «ГАЗель», в поселке Красная Яруга – машина, гараж и заборы двух частных домов, в Белгородском округе в селе Николаевка - частный дом и хозпостройка, в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа – машина.

В селе Санково FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом: выбиты окна. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 15 июня перехвачены и уничтожены 74 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской, Брянской, Калужской областей, Московского региона, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево 15 июня.