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Политика15 июня 2026 19:12

Двое мужчин ранены при атаке ВСУ по белгородскому селу Дорогощь

Враг атаковал четыре муниципалитета Белгородской области
Алексей СЕРГУНИН
Фото оперштаба Белгородской области.

Фото оперштаба Белгородской области.

Беспилотники ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область 15 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

В районе села Дорогощь Грайворонского округа при ударе FPV-дрона по автомобилю двое мужчин получили ранения различных частей тела. Пострадавшим оказывают необходимую помощь в ЦРБ. Машина повреждена.

Также в округе в селе Санково поврежден частный дом, на хуторе Масычево – «ГАЗель», в поселке Красная Яруга – машина, гараж и заборы двух частных домов, в Белгородском округе в селе Николаевка - частный дом и хозпостройка, в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа – машина.

В селе Санково FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом: выбиты окна.

В селе Санково FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом: выбиты окна.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 15 июня перехвачены и уничтожены 74 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской, Брянской, Калужской областей, Московского региона, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена при ударе ВСУ по хутору Масычево 15 июня.