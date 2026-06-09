Больше 150 БПЛА и свыше 30 боеприпасов выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

За сутки ВСУ атаковали 69 населенных пунктов Белгородской области Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 69 населенных пунктов в 12 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 152 беспилотника, не менее 29 боеприпасов, а также сбросил десяток взрывных устройств с БПЛА. Пострадали одиннадцать мирных жителей, четверо из них госпитализированы.

- Противник восемь раз применил авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Также десять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 78 беспилотников, - уточнил врио губернатора Александр Шуваев.

О последствиях сообщили в оперативном штабе региона. Так, в Белгороде после детонации выбило стекла в 38 МКД и четырех частных домах. Также повреждены шесть коммерческих и социальный объекты.

В Белгородском округе по 20 населенным пунктам выпущено 7 боеприпасов и 30 беспилотников. В селе Беловское пострадали пять женщин, диагноз подтвердился у одной из них. В селе серьезные повреждения. В округе за день также повреждены шесть легковых и два грузовых автомобиля, два частных дома и коммерческий объект. Кроме того, сгорели ГАЗель и квартира в МКД, кровля частного дома и надворная постройка.

В Борисовском округе в поселке Борисовка в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект пострадали мужчина и женщина. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Повреждены здание коммерческого объекта, автомобиль, объект торговли и частный дом.

В Валуйском округе поврежден коммерческий объект, частный дом, крыша МКД.

В Волоконовском и Яковлевском округах обошлось без последствий. В Ракитянском округе – без пострадавших. В Прохоровском – повреждены два частных дома.

В Грайворонском округе по 18 населенным пунктам выпущено 13 боеприпасов, 7 раз сброшены 9 взрывных устройств с БПЛА и произведены удары 34 беспилотников. В селе Глотово при детонации FPV-дрона ранена женщина – госпитализирована в тяжелом состоянии. В округе повреждены восемь автомобилей, два из которых сгорели, пять частных домов, хозпостройки, газовая труба, линия электропередачи, объект инфраструктуры, квартира в МКД, соцобъект.

В поселке Ивня в результате детонации БПЛА ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован, повреждены частный дом и административное здание.

В Краснояружском округе повреждены частный дом и МКД, коммерческий объект, пять легковушек и грузовик.

В Шебекинском округе в Шебекино от детонации дрона пострадала женщина – госпитализирована в больницу Белгорода. В районе села Доброе при ударе дрона на автомобиль ранен мужчина – также госпитализирован. В округе повреждены четыре легковушки, грузовик и ГАЗель, надворная постройка, оборудование, частный дом и два коммерческих объекта.