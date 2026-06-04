Важные для жителей Белгородчины темы на контроле у депутатов

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Накануне совместно с участниками заседания Белгородского горсовета парламентарии облдумы Владимир Ващенко, Вячеслав Воробьев, Любовь Киреева, Иван Конев, Светлана Шляхова и Роман Проценко заслушали отчет мэра города Валентина Демидова о деятельности администрации за 2025 год. А Елена Гурова, Елена Емельянова, Евгений Дмитриев и Владимир Евдокимов приняли участие в заседании Совета депутатов Губкинского округа, где с докладом об итогах работы за предыдущий год выступил глава округа Василий Голиков.

Михаил Ананичев принял участие в заседании Совета депутатов Новооскольского муниципального округа, где ключевой темой стал отчет об исполнении бюджета за прошедший период. Этот же вопрос обсуждался и в Старом Осколе на заседании Совета депутатов – на прошедшем мероприятии присутствовал депутат облдумы Олег Шатохин.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Бесспорно, личное общение с земляками составляет важную часть депутатских будней. В Белгородской облдуме рассказали об очередных приемах граждан, проведенных парламентариями в минувшие дни.

Спектр тем, волнующих жителей региона по-прежнему остается широким. Например, Владимир Евдокимов и Елена Емельянова в ходе общения с губкинцами коснулись как бытовых и жилищных вопросов, так и темы оказания помощи волонтерам, плетущим маскировочные сети для наших защитников. А у Кирилла Чернова старооскольцы попросили поддержки в приобретении 3D принтера для православной гимназии, утепления фасада квартиры, покупки медикаментов для инвалида, а также реализации бизнес проекта.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

На личном приеме в Шебекино в актуальные для людей темы погрузился Алексей Балановский, с Михаилом Савченко своими проблемами и просьбами поделились ракитянцы и борисовцы, а с Виктором Трофименко – жители Грайворонского округа.

В Белгородской областной Думе подчеркивают: все обращения земляков находятся на личном контроле у парламентариев.

Напомним, что записаться на прием к депутатам можно по номеру телефона 8 (4722) 33-60-86.